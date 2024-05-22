بحضور 800 من قادة قطاع الطيران العالمي.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مجلس المطارات الدولي بالرياض

شهدت الرياض اليوم افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج.

ويُعد هذا الحدث الأبرز في قطاع الطيران، حيث يجمع أكثر من 800 متخصص من قادة القطاع والرؤساء التنفيذيين للمطارات من شتى أنحاء العالم، في أول استضافة من نوعها للشرق الأوسط.

تكتسب هذه الاستضافة أهمية خاصة، إذ تعكس الدور الريادي للسعودية في قطاع إدارة المطارات والطيران، وتؤكد مكانتها كلاعب مؤثر على الساحة الدولية.

ويأتي المؤتمر الذي تنظمه مجلس المطارات الدولي ومجلس المطارات بآسيا والمحيط الهاديء والشرق الأوسط تحت شعار “السباق العالمي: كيفية التميز في منظومة المطارات التنافسية”، لمناقشة محاور حيوية تتصدرها مكانة المملكة الرائدة في قطاع النقل الجوي العالمي، وإسهامات مطارات الرياض في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، إلى جانب استعراض أبرز إنجازات الشركة على مختلف الأصعدة.