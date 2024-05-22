تحديث طارئ من “أبل” لحل مشكلة عودة الصور المحذوفة في “أيفون”

فاجأت شركة أبل مستخدمي هواتف “أيفون” بتحديث طارئ جديد باسم iOS 17.5.1، وذلك بعد اكتشاف خلل فادح يُعيد ظهور الصور المحذوفة من ذاكرة الهاتف.

ورغم أن “أبل” لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول هذا التحديث، إلا أنها أكدت على أنه يتضمن إصلاحًا جذريًا لمشكلة الصور المحذوفة، التي أثارت قلق العديد من المستخدمين على خصوصيتهم.

ويأتي هذا التحديث بعد أسبوع واحد فقط من إصدار iOS 17.5، الذي تضمن بدوره العديد من الإصلاحات الأمنية الهامة، لكنه للأسف جلب معه مشكلة عودة الصور المحذوفة.

وبحسب خبراء تقنيين، فإن المشكلة تكمن في طريقة تخزين الصور على هواتف آيفون، حيث لا تقوم أبل بحذفها بشكل نهائي من على الجهاز، بل تُخفيها فقط من واجهة المستخدم.

وعلى ما يبدو، فإن تحديث iOS 17.5 قد تسبب في خلل في هذه العملية، مما أدى إلى إعادة ظهور بعض الصور المحذوفة في مكتبة الصور.

ولكن سرعان ما تداركت “أبل” الأمر وأصدرت تحديث iOS 17.5.1 لمعالجة هذه المشكلة بشكل نهائي.