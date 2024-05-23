أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1% مع تزايد التوقعات بتباطؤ التضخم

تراجعت أسعار الذهب بنسبة تزيد عن 1%، وذلك مع تزايد التوقعات بتباطؤ التضخم والارتفاع السريع في الأسعار، والذي أدى بالمستثمرين لجني الأرباح والتحول للتركيز نحو محضر آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي حول السياسات النقدية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 2389 دولاراً للأونصة، وذلك عقب وصولها إلى مستوى قياسي بلغ 2449 دولاراً الاثنين الماضي.

وتراجعت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.4% لتسجل 2392 دولاراً للأونصة.

ومن جهة أخرى، شهدت المعادن الثمينة الأخرى انخفاضاً أيضاً، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 31.15 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من 11 عامًا الاثنين الماضي.

أما البلاتين فانخفض بنسبة 0.4% ليصل إلى 1042 دولاراً للأونصة، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 2.6% ليبلغ 999.07 دولار للأونصة.