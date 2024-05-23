“جي بي مورغان” يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 5.2% خلال 2024

قدّر الخبير الاقتصادي المختص بالصين في شركة جي بي مورغان، تشو هاي بين، نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.2٪ خلال عام 2024، وهي نسبة أعلى بقليل من التقدير السابق الذي بلغ 4.9٪.

وأدلى تشو بتقديره الجديد في قمة جي بي مورغان العالمية للصين المنعقدة في مدينة شنغهاي.

وبحسب تقارير صينية رسمية، فقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، متجاوزاً بذلك توقعات السوق.

وأشار تشو إلى عدة عوامل إيجابية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، ومنها ارتفاع القيمة المضافة الصناعية وتنوّع الصادرات الصينية وظهور صناعات وتقنيات جديدة.

وتوقع الخبير الاقتصادي أيضاً استقراراً نسبياً في سعر صرف العملة الصينية، الرنمينبي، رغم الضغوط المحتملة لانخفاض قيمتها مقابل الدولار الأمريكي على المدى القصير.

لكنه أشار إلى احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، الأمر الذي سيؤدي لتخفيف الضغط الهبوطي على عملة الرنمينبي.