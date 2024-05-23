ميتروفيتش يقود هجوم الهلال المتوقع أمام الطائي

استقر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بشكل كبير على ملامح تشكيل فريقه أمام الطائي، في المواجهة المقررة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويفقد الهلال لخدمات لاعبه ياسر الشهراني ظهير أيسر الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل ديربي النصر في الجولة الماضية، في المقابل استعاد جيسوس قائد الفريق سالم الدوسري، ولكن لم تتحدد مشاركته بعد.

ويضم تشكيل الهلال المتوقع كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – محمد كنو

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم