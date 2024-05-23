أسباب اعوجاج الأسنان وتأثيره على الصحة

الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

تُعد الأسنان الملتوية أو المعوجة ظاهرة موجودة بالفم لدى الكثير من الأشخاص، وهي عبارة عن خلل يطرأ على حجم الأسنان والفكين، وقد ينشأ اعوجاج الأسنان بالفم منذ الصغر، ويحتمل تطوره على مدار عدة سنوات بمرور الزمن.

ويحقق العمل على تصحيح اعوجاج الأسنان، حصول الأشخاص على مظهر أفضل وفم وأسنان بصحة جيدة للغاية، ويقي الإنسان من فرص الإصابة بأمراض التسوس وفقدان أسنان الطفل اللبنية مبكرا.

وهناك العديد من الأسباب التي تقف وراء اعوجاج الأسنان؛ من بينها سوء التغذية وقلة المحافظة على نظافة الفم والأسنان منذ الصغر، وقد يؤدي التقدم في العمر إلى عدم انتظام موقع الأسنان لدى بعض كبار السن.

وتنجم عن وجود الأسنان المعوجة صعوبة في عملية مضغ الطعام، ما يسبب آلاما في الجهاز الهضمي بالتبعية، أيضا وجود صعوبة في نطق بعض الكلمات في أثناء الكلام، ما يؤثّر على قدرة الأشخاص على شغل بعض الوظائف التي تتطلب لسانا طليقا ونطقا واضحا لمخارج الألفاظ، لا سيما العمل بالمجال الإعلامي وتقديم الخدمات للجماهير عبر الهاتف، كما أن الأسنان الملتوية والبارزة تكون أكثر عرضة للتشقق أو الكسر في حال وقوع حادث ما.