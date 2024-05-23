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24 مايو 2024

خبير تحكيمي يُعلق على 7 حالات لمباراة النصر والرياض

رياضة
خبير تحكيمي يُعلق على 7 حالات لمباراة النصر والرياض

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان، على 7 حالات تحكيمية لمباراة النصر والرياض التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الدوري السعودي.

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: “الحالة الأولى كانت في الدقيقة 15، هدف للنصر صحيح، على الرغم من وجود أحد لاعبي النصر متسلل، ولكنه غير مؤثر أو مشارك في اللعبة، وقرار الحكم سليم”.

وتابع: “الحالة الثانية في الدقيقة 46، وهي هدف الرياض والهدف سليم ولا يوجد به تسلل، وقرار الحكم صحيح باحتسابه هدف”.

وأكمل: “والحالة الثالثة في الدقيقة 61، قرار صحيح بطرد لابورت بسبب السلوك المشين، وتصرفه غير مقبول تجاه لاعب الرياض”.

واضاف: “والحالة الرابعة كانت في الدقيقة 83، لا توجد ركلة جزاء للنصر، لأن كان هناك تنافس طبيعي على الكرة بين لاعب النصر والرياض، ولاعب الرياض استخلاص الكرة دون أخطاء، وقرار الحكم سليم باستمرار اللعب”.

وواصل: “الحالة الخامسة كانت في الدقيقة 97، هدف النصر سليم ولا يوجد تسلل ولا يوجد خطأ من كريستيانو رونالدو، وقرار الحكم سليم باحتساب الهدف”.

وزاد: “الحالة السادسة كانت في الدقيقة 101، وهي إلغاء هدف للرياض بداعي التسلل، وقرار الحكم صحيح لأن لاعب الرياض كان في وضع تسلل عند لعب الكرة”.

وأختتم: “الحالة السابعة كانت في الدقيقة 104، وهي أثناء إطلاق صافرة نهاية المباراة، كان هناك مطالبة بركلة جزاء للنصر، وحكم الساحة أوقف المباراة لحين التأكد من تقنية الفيديو بصحة اللعبة، وقرار الحكم صحيح بعدم وجود ركلة جزاء”.

 

 

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