اكتشاف كوكب قريب من الأرض قد يكون صالحاً للحياة

أعلن علماء من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة عن اكتشاف كوكب جديد خارجي قد يكون صالحًا للحياة.

ويُسمى هذا الكوكب المكتشف “Gliese 12b” ويقع على بعد 40 سنة ضوئية فقط من الأرض، مما يجعله أقرب كوكب خارجي محتمل للحياة يتم اكتشافه حتى الآن.

ووفقًا للدكتورة لاريسا باليثورب، من جامعة إدنبرة، تبلغ درجة حرارة Gliese 12b حوالي 42 درجة مئوية، وهو ما قد يجعله غير مريح للإنسان.

ولكن على الرغم من ذلك، تشير الدكتورة باليثورب إلى أن هذه الدرجة تسمح بوجود الماء السائل على سطح الكوكب، وهو شرط أساسي لوجود الحياة.

ويُعد اكتشاف Gliese 12b بمثابة إنجاز علمي هام، حيث يُقدم المزيد من الأدلة على وجود كواكب أخرى قد تكون صالحة للحياة في مجرتنا.

وقالت الدكتورة باليثورب: “إن اكتشاف كوكب قريب جدًا منا أمر مثير حقًا لأنه يسمح لنا بإجراء تحليل للغلاف الجوي، وسنكون قادرين على معرفة الكثير عنه.”

وأضافت: “من الصعب حقا العثور على كواكب صغيرة، نريد أن نعرف المزيد عن الكواكب التي تقارب حجم الأرض، حتى نتمكن من إدراك عدد الكواكب الأخرى الموجودة في الفضاء.”

وأشارت الدكتورة باليثورب إلى أن الخطوة التالية للعلماء هي فحص الغلاف الجوي للكوكب ومعرفة ما إذا كان مشابهًا للغلاف الجوي للأرض.

وتقول: “يمكن أن يكون كوكبا بلا غلاف جوي، مما يعني أنه ليس صالحا للحياة، من أجل الصلاحية للحياة، فأنت تريد غلافا جويا رقيقا، فالكواكب ذات الغلاف الجوي السميك تميل إلى أن تكون شديدة الحرارة.”

ويُعد اكتشاف Gliese 12b بمثابة تذكير لنا بضخامة الكون وإمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.