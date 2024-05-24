مجموعة السبع تقترب من اتفاق بشأن الأصول الروسية المجمدة

أكد المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي أن محادثات مجموعة السبع في إيطاليا، اليوم الجمعة، قد تؤدي إلى اتفاق الشهر المقبل بشأن الاستفادة من أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ويناقش وزراء مالية مجموعة السبع كيفية سحب أموال من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار).

وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني إن المحادثات في ستريسا تناولت “كيفية المضي قدماً في المسار” الذي سلكه بالفعل التكتل المؤلف من 27 دولة.

ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) سنوياً.

واقترحت الولايات المتحدة منح أوكرانيا مبلغاً يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بالفائدة على هذه الأصول.

وأوضح جنتيلوني أن المناقشات ستستمر في قمة مجموعة السبع في بوليا الشهر المقبل، لكنه أشار إلى “تقارب إيجابي” في ستريسا.

وأكد للصحفيين على هامش المحادثات أن “هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى توضيح واستكشاف، ولكن يبدو لي أن الطريق إلى الأمام باستخدام الأرباح الإضافية هو اتجاه مثير للاهتمام”.

وأضاف “على المدى المتوسط، قد يؤدي ذلك إلى اتفاق” يوافق عليه قادة مجموعة السبع.

وقال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي للصحفيين إن المجموعة في ستريسا تتطلع إلى “أساس الحل لقمة منتصف يونيو” في بوليا.

وحثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، وزراء مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا على العمل على “خيارات أكثر طموحاً” لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.