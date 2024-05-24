فحص طبي للاعب النصر لتحديد حجم إصابته

كشفت تقارير صحفية عن خضوع البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر، إلى فحوصات طبية اليوم السبت، لتحديد نوع وحجم إصابته، قبل مواجهة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية بأن تيليس لن يشارك في مباراة الاتحاد المقبلة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، ولكن الجهاز الفني بقيادة لويس كاسترو يريد الاطمئنان عليه، قبل مواجهة الهلال المرتقبة بالكأس.

وأوضحت الرياضية إلى أن تيليس خضع إلى فحص مبدئي، بواسطة الجهاز الطبي لنادي النصر، وشُخصت إصابته إلى كدمة وطمأنه عدم ملاحظة تورم في الركبة.

وكان تيليس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع النصر في مباراة الرياض، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، والتي على إثرها لم يستكمل المباراة، وغادر الملعب.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.