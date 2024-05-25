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25 مايو 2024

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة

رياضة
مواعيد مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة مانشستر سيتي - إيرلينج هالاند

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 25 مايو 2024 عدداً من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات.

يترقب عشاق كرة القدم عدة مواجهات حاسمة، أبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي، بالإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وفيما يلي نستعرض مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لكل منها بتوقيت السعودية.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي X الترجي – الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 6

دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي X يوكوهاما الياباني – الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORTS AFC

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 1

كأس ألمانيا

كايزرسلاوترن X باير ليفركوزن – الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية على قناة Dubai Sports 2 HD

كأس فرنسا

ليون X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

أوساسونا X فياريال – الساعة 3 عصراً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا X قادش – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 2

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

يوفنتوس X مونزا – الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X ساليرنيتانا – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري

الداخلية X المقاولون العرب – الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية على قناة 1 on time sport

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