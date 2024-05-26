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فريق التحرير

26 مايو 2024

“الصندوق العقاري” يودع 978 مليونًا لمستفيدي “سكني” لشهر مايو

اقتصاد
“الصندوق العقاري” يودع 978 مليونًا لمستفيدي “سكني” لشهر مايو

أودعت الهيئة العامة للصندوق العقاري اليوم، 978 مليون ريال سعودي في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر مايو 2024، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم البرنامج وتحقيق أهدافه الساعية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مايو 2024، بلغ نحو 59.5 مليار ريال.

وقال بن ماضي، إن برنامج الدعم السكني يتيح حلولاً وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة، منها تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى داعمة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، مؤكداً على أهمية التزام مستفيدي “البناء الذاتي” تحديث مراحل بناء منازلهم من خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة على البوابة الإلكترونية للصندوق لضمان استمرارية الدعم السكني.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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