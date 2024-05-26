رصاصة تنهي مغامرة أسد في ليبيا

قتلت الشرطة الليبية أسدا رميا بالرصاص بعد هروبه من صاحبه، الذي كان يربيه إلا أنه تفلت منه واقتحم منزل أحد المواطنين.

ورود بلاغ للسلطات عن دخول الأسد لمنزل أحد المواطنين، وتحركت القوات إلى بيت المشتكي لكن عند الدخول هجم الأسد عليهم.

سارعت الشرطة للتعامل معه بإطلاق النار عليه وطرحه مقتولا، أسعف الموظف المصاب وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية.

أشاد متفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تحرك الشرطة، لكنهم انتقدوا طريقة التعامل معه وتحسروا على مقتله.