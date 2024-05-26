3 ملايين مسافر جوا في يوم واحد يسجلون رقما قياسيا بأمريكا

أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية، عن تسجيل 2.95 مليون راكب بالمطارات، يوم الجمعة.

وتابعت الإدارة: “عدد الركاب يوم الجمعة حطم الرقم القياسي المسجل في نوفمبر الذي شهد ما يقرب من 2.91 مليون مسافر”.

ويُعد ذلك في أعلى رقم في يوم واحد على الإطلاق في أمريكا، ويتزامن الرقم القياسي مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الذي يمثل بداية موسم السفر الصيفي بالبلاد.

يُذكر أن مجموعة “إيرلاينز فور أميركا” لشركات الطيران الأميركية الكبرى توقعت عددا قياسيا للمسافرين خلال الصيف يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.