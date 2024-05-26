“الوسام” أكثر الأحياء تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الأحد، 633 صفقة بقيمة وصلت إلى أكثر من 558.5 مليون ريال، لمساحة المتداولة تجاوزت الـ 6.37 مليون متر مربع.

وأظهر موقع “البورصة العقارية” أن أعلى سعر سجل للمتر اليوم، بلغ 23489 ريال للمتر، فيما كان متوسط السعر للمتر 87 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

وتصدر حي الوسام بالرياض، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية اليوم عبر البورصة العقارية، بقيمة تداولات وصلت لأكثر من 12.7 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي الرمال بقيمة تداولات بلغت أكثر من 10.9 مليون ريال، يليه حي نمار بقيمة وصلت لأكثر من 9 ملايين ريال، ثم حي بدر بقيمة تخطت 8.3 مليون ريال، وجاء حي الفيصلية بجدة في القائمة بقيمة بلغت أكثر من 5.2 مليون ريال.