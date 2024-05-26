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فريق التحرير

26 مايو 2024

أين يعيش الأطفال الأكثر كسلًا حول العالم؟

منوعات
أين يعيش الأطفال الأكثر كسلًا حول العالم؟

ركزت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول الحالة الصحية للأطفال في 44 دولة، على الدول التي يعيش فيها الأطفال الأكثر كسلًا حول العالم.

وتناولت الدراسة حياة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 و15 عامًا والذين يعيشون في أوروبا وآسيا وكندا ، حيث شملت أكثر من 4 آلاف طفل في بريطانيا، و4 آلاف طفل أخر في اسكتلندا، والأطفال داخل مدارس مدينة ويلز.

وأظهرت أن 30% من الفتيات و18% من الأولاد في بريطانيا يتصف نمط حياتهم الصحية بـ”الكسل” في جميع الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع، مقابل 27% للفتيات و17% للأولاد في مدينة ويلز.

وفي اسكتلندا، بلغت نسبة الأطفال الأكثر كسلًا 21% من الفتيات، إلى جانب 12% من الأولاد.

وأشارت الدراسة إلى أن 11% فقط من الأطفال الإناث في بريطانيا ممن يبلغون 15 عامًا، يمارسون الرياضة، مقابل 16% من الأولاد، موضحةً أن تلك الرياضة تشمل 60 دقيقة يوميًا من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، والذي يمكن أن يشمل أشياء مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو التزلج على الجليد.

ووضعت هذه النتائج بريطانيا ومدينة ويلز في صدارة قائمة الدول التي يعيش فيها الأطفال الأكثر كسلًا حول العالم، تلتها رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد والنرويج وكرواتيا.

وأوضحت الدراسة أنه رغم حدوث تحسينات في تناول الأطفال للفواكه والخضراوات يوميا، إلا أن الشباب ما زالوا لا يستهلكون ما يكفي لتلبية توصيات الأكل الصحي.

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