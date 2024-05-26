الكشف عن موعد نهائي كأس ملك خادم الحرمين الشريفين

تحدد موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي النصر والهلال.

ويستعد الهلال لمواجهة غريمه التقليدي النصر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في نهائي بطولة كأس الملك.

وستُقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024 يوم الجمعة القادمة.

وتأهل النصر إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الخليج بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما صعد الهلال لذات الدور بعدما انتصر على الاتحاد بالتغلب بهدفين مقابل هدف.

جدير أن الهلال نجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.