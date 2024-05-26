دراسة: النوم الجيد يقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة قوية بين النوم الجيد وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

واستنادًا إلى الدراسة التي نُشرت في مجلة “JAMA Network Open”، فإن اتباع جدول نوم ثابت والحصول على ما يكفي من النوم بانتظام، يُساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.

وتناولت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا الصينية، بيانات لأكثر من 15300 متقاعد، تراوحت أعمارهم بين 66 عامًا، وشملت نسبة 58% من النساء.

وخلال فترة الدراسة، لم يكن أي من المشاركين يعاني من السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين حافظوا على عادات نوم صحية بشكلٍ مستمر، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 35%، بينما انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 52%، حتى مع وجود خطر وراثي منخفض للإصابة بهذه الأمراض.

وتُعدّ هذه النتائج مُتوافقة مع دراسة سابقة نُشرت في مجلة “القلب الأوروبية” العام الماضي، والتي أكدت على أنّ الحفاظ على أنماط نوم صحية على مدى فترة تتراوح بين عامين و5 أعوام، يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتُشير نتائج هذه الدراسات إلى أهمية النوم الجيد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك بغض النظر عن العوامل الوراثية التي قد تُزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض.