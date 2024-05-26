نيفيز: مواجهاتنا أمام النصر بمثابة قتال وتواجد كريستيانو يشجع اللاعبين للانتقال إلى الدوري السعودي

أكد روبن نيفيز لاعب الهلال، بأن المواجهات مع النصر تكون بمثابة قتال بين فريقين كبار، مشيرًا إلى أن تواجد كريستيانو رونالدو في النصر يشجع أي لاعب للانتقال إلى الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة غريمه التقليدي النصر يوم الجمعة المقبل، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في نهائي بطولة كأس الملك.

وقال نيفيز في تصريحات لقناة روتانا خليجية: “مباراة النصر مثل أي مباراة، وسنقوم بعملنا مثلما نفعل منذ بداية الموسم”.

وتابع: “والفعل المباراة أمام النصر، هي دائما قتال بين فريقين كبار، لأنه يوجد الكثير من اللاعبين المميزين في كل فريق، وكل شئ وارد أن يحدث”.

وأكمل: “وبالطبع الفوارق ستكون متواجدة في التفاصيل، ومازال أمامنا أسبوع للتحضير أنفسنا للمباراة”.

وتطرق للحديث عن كريستيانو رونالدو: “كريستيانو بكل إنجازاته وبطولاته جاء إلى هذا المشروع المميز، وكريستيانو حين يختار أو يدخل في مشروع ليس فقط في كرة القدم، حتى في الحياة والعمل، نعلم أن هذا مشروع جيد”.

وأختتم: “وأنا أعرف كريستيانو كلما يدخل مشروع فهو ناجح، وقدوم كريستيانو إلى هنا بالطبع يشجع أي لاعب على الانتقال هنا، وتربطني به علاقة جيدة”.