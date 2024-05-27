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فريق التحرير

27 مايو 2024

التعامد الأول في 2024.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم

منوعات
التعامد الأول في 2024.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم

تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة في البيت الحرام، ظهر اليوم الاثنين، وهو التعامد الأول لهذا العام، تزامنًا مع وقت أذان الظهر.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت يوم السبت الماضي، أن سماء مكة المكرمة ستشهد ظهر يوم الإثنين تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.

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وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن تعامد الشمس سيكون على الكعبة المشرفة سيكون بالتزامن مع وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 ص بتوقيت غرينتش) مشيرة إلى أنه التعامد الأول للشمس هذا العام 2024.

 

 

 

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