شكوك حول إحصائيات إيلون ماسك.. هل تضخم “إكس” أرقامها؟

حقق تطبيق “إكس”، المعروف سابقًا باسم “تويتر”، إنجازًا مهما بوصول عدد مستخدميه النشطين شهريًا إلى 600 مليون مستخدم مع 300 مليون مستخدم نشط يوميًا، وذلك حسب تصريح من إيلون ماسك، مالك المنصة. ويُعدّ هذا الرقم مؤشرًا هامًا على نمو المنصة وانتشارها بعد استحواذ ماسك عليها وإجراء العديد من التغييرات الجوهرية. نمو ملحوظ

ويُعد هذا النمو ملحوظًا، إذ أفادت المنصة قبل شهرين بأن لديها فقط 550 مليون مستخدم نشط شهريًا، منهم 250 مليون مستخدم نشط يوميًا.

ويلاحظ زيادة عدد المستخدمين النشطين يوميًا في منصة إكس، إذ لم تشهد المنصة أي زيادة في عدد المستخدمين منذ نهاية عام 2022 حتى مارس الماضي وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عنها.

تُظهر إحصائيات تويتر نموًا ملحوظًا في عدد المستخدمين، لكن لا تزال المنصة تواجه تحديات كبيرة في استعادة شعبيتها السابقة وزيادة عائدات الإعلانات.

زيادة 100 مليون مستخدم

يُعد هذا الرقم إنجازًا كبيرًا، حيث شهدت المنصة نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، بزيادة 100 مليون مستخدم نشط شهريًا.

ومع ذلك، يشكك بعض المحللين في صحة أرقام ماسك، خاصةً مع وجود تناقض بين تصريحاته والإحصائيات الرسمية السابقة.

تواجه إكس تحديات كبيرة، حيث تحتاج المنصة إلى استعادة شعبيتها السابقة وجذب المزيد من المستخدمين.

وانخفضت عائدات الإعلانات بنسبة 50% عن مستوياتها السابقة، مما يتطلب زيادة قاعدة المستخدمين النشطين لجذب المعلنين الكبار مرة أخرى.

تراجع عدد المستخدمين

في 25 مارس 2024، كشف تقرير جديد، تراجعاً في عدد المستخدمين النشطين يومياً لمنصة “إكس”.

وبحسب بيانات نقلتها شبكة NBC NEWS الأمريكية عن Sensor Tower، فإن منصة “إكس”، المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، وصل معدل استخدامها اليومي إلى 27 مليون مستخدم في فبراير الماضي داخل الولايات المتحدة، وذلك بمعدل انخفاض 18% على أساس سنوي عن نفس الفترة في 2023.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين النشطين يومياً على “إكس”، تراجع بنسبة 23% منذ نوفمبر 2022، وهو الشهر الذي أتم خلاله ماسك، صفقة استحواذه على المنصة الاجتماعية، والتي كانت قيمتها 44 مليار دولار.

موجة التراجع التي تضرب “إكس” لم تكن على مستوى الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت للمستوى العالمي، إذ انحدر مستوى عدد المستخدمين النشطين يومياً إلى 174 مليون مستخدم في فبراير الماضي، بمعدل انخفاض 15% على أساس سنوي.