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فريق التحرير

27 مايو 2024

أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

محليات
أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

وخلال الاستقبال، نقل الأمير تركي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى أمير دولة الكويت.

تحية وتقدير من أمير الكويت

بدوره، حمّل أمير الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، متمنياً لهما موفور الصحة وتمام العافية.

مناقشة العلاقات الأخوية

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد بن سليمان السليم.

وحضره من الجانب الكويتي عدد من كبار المسؤولين.

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