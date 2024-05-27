السعودية تتصدر التصنيف الآسيوي في مسابقات الأندية لعام 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تصدر السعودية، لمسابقات الأندية لعام 2023، اليوم الإثنين.

وأشار الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي بأن السعودية تتصدر التنصينف الآسيوي برصيد 103.148 نقطة، ويأتي بعدها اليابان وكوريا الجنوبية في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأشار بيان الاتحاد الآسيوي إلى أن السعودية حصلت على هذا التصنيف بفضل حصول الهلال على بطولتي دوري أبطال آسيا لعامي 2019، 2021، واحتلاله المركز الثاني في عام 2022.

وبجانب ذلك نجحت أربعة أندية وهم الهلال، والنصر والاتحاد والفيحاء في الوصول إلى مرحلة الأدوار الأقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

ووصل الهلال بقيادة خورخي جيسوس إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وودع الزعيم منافسات المسابقة من الدور نصف النهائي أمام العين الإماراتي.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع بإجمالي 74.873 نقطة، بعدما حقق نادي العين لقب بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة.

وتُوج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا لهذا العام، للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على يوكاهاما مارينوس.