وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى هولندا لتعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة هولندا؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي الخريف عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهولندية، إضافة إلى عدد من قادة القطاع الخاص؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما سيجري وزير الصناعة والثروة المعدنية عددًا من الزيارات الميدانية على المصانع والشركات الهولندية العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ بهدف تشجيع الشراكات بين جهات القطاع الخاص في البلدين.

يذكر أن حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى مملكة هولندا بلغ عام 2023 قرابة 2.65 مليار ريال سعودي، بينما وصل حجم واردات المملكة غير النفطية من هولندا 8.48 مليارات ريال سعودي.