بمكتبة تحوي أكثر من 477 مليون مادة إعلامية متنوعة.. “غيتي إيميجز” الأمريكية تبحث آفاق التعاون مع وزارة الإعلام

زار وفد رفيع المستوى من شركة “غيتي إيميجز” الأمريكية الرائدة في مجال توفير الخدمات البصرية والإعلامية، وعلى رأسه رئيس مجلس الإدارة مارك غيتي، مقر وزارة الإعلام لبحث سبل التعاون وإطلاق المبادرات المشتركة لتطوير قطاع الإعلام السعودي.

ضم الوفد عدداً من مسؤولي الشركة الذين أجروا لقاءات عمل مع معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث ومسؤولين آخرين في الوزارة.

وهدفت الزيارة إلى استكشاف فرص التعاون المتاحة وإطلاق برامج ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين في المجال الإعلامي وتمكين جيل الشباب من التميز والإبداع في مجالات الصحافة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو ومختلف الفنون الإعلامية.

وتعتبر شركة “غيتي إيميجز” واحدة من أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير المحتوى المرئي المبتكر والمواد الصحفية المتنوعة، مع قاعدة عملاء واسعة تشمل كبرى الشركات العالمية والوكالات الإعلانية ومصممي الغرافيك والمؤسسات الإعلامية المختلفة.

وتتميز الشركة بمكتبة ضخمة تحوي أكثر من 477 مليون مادة إعلامية متنوعة ما بين صور وفيدوهات عالية الجودة، وتتوزع مكاتبها في أنحاء العالم، وتجري أكثر من 2.3 مليار عملية بحث سنوية على موقعها الإلكتروني.