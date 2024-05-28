لابورتا يصدم جماهير برشلونة

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رفض خوان لابورتا إبرام صفقات قوية للفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة برشلونة لديها تصميم على عدم وجود تحركات كبيرة فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأضافت الصحيفة أن السبب الأول فى ذلك هو الوضع الاقتصادى الذي يعانى منه وصيف الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة والإدارة الرياضية يعتقدون أن الفريق الحالي للبارسا جيد ويمكنه المنافسة بشكل أفضل، وإذا لم يحدث هذا في هذا الموسم فالسبب هو الإصابات والأخطاء في النهج داخل الملعب