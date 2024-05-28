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29 مايو 2024

مدير رابطة الدوري السعودي يكشف حقيقة ضم صلاح ودي بروين

رياضة
مدير رابطة الدوري السعودي يكشف حقيقة ضم صلاح ودي بروين

علق مايكل إيمينالو مدير رابطة الدوري السعودي على إمكانية ضم محمد صلاح وكيفن دي بروين لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي للمسابقة في الفترة المقبلة.

وسبق ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” –تويتر سابقا- أعلن فيها نيته البقاء والمقاتلة على كل البطولات رفقة ليفربول بعد رحيل مدربه يورجن كلوب والتعاقد مع أرني سلوت.

وتحدث مدير الدوري السعودي لصحيفة “تيليجراف” الإنجليزية اليوم الثلاثاء قائلا: “إن الدوري السعودي منتج خاص وساحة خاصة لتصبح جزءا منها يجب أن تكون استثنائيا للغاية”.

وأكمل “عندما تكون هناك فرصة سانحة لضم أي من اللاعبين الاستثنائيين سوف ننافس على ضمهم”.

ورفض إيمينالو التعليق على إمكانية ضم صلاح ودي بروين بالتحديد وقال: “لا أريد الحديث عن أفراد بعينهم احتراما للمنظمات التي نعمل معها والتي ننافسهم، فهذا جزء من ميثاق النزاهة الذي يتبعه الدوري السععودي”.

واستدرك “لكن من المفيد أن يكون أداء أي لاعب مازال متواجدا بشكل عام وجودتهم لا تقبل الجدال، فهؤلاء هم اللاعبين الذين يمكنهم تحسين ما نحاول القيام به بشكل كبير، ولا يوجد من يُخفى عليه ذلك”.

 

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