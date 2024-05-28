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فريق التحرير

29 مايو 2024

حادث صادم.. مقتل ممثل أمريكي بالرصاص أمام صديقه

منوعات
حادث صادم.. مقتل ممثل أمريكي بالرصاص أمام صديقه

لقي الممثل الأمريكي جوني واكتور، 37 عامًا، مصرعه في حادث مأساوي إثر إطلاق النار عليه خلال محاولة سرقة سيارته في لوس أنجلوس مساء يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وذكرت شرطة المدينة أن واكتور، الذي اشتهر بدوره في مسلسل “المستشفى العام”، كان برفقة صديق له عندما شاهدا ثلاثة أشخاص يحاولون سرقة سيارته.

وعندما حاول واكتور التدخل، أطلق أحد المشتبه بهم النار عليه قبل أن يلوذوا جميعًا بالفرار.

نقل واكتور على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجروحه.

أعربت عائلة واکتور وأصدقائه عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدانه، ووصفته والدته بأنه “كان دائمًا لطيفًا مع الناس”، بينما قال شقيقه لانس “أحد أسوأ الأمور هو عدم القدرة على إجراء محادثة معه مرة أخرى”، مضيفاً “إنه أحد أفضل أصدقائي”.

يُذكر أن واكتور قد شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، بما في ذلك “Westworld” و”Criminal Minds” و”Station 19″.

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