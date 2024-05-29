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فريق التحرير

29 مايو 2024

1335 صفقة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال بالبورصة العقارية

اقتصاد
1335 صفقة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال بالبورصة العقارية

شهدت البورصة العقارية اليوم الأربعاء، 1335 صفقة بقيمة بلغت أكثر من 1.5 مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون متر مربع.

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وأظهر موقع “البورصة العقارية” أن أعلى سعر سجل للمتر اليوم بلغ 20994 ريال فيما كان متوسط السعر 1028 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الياسمين بالرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية اليوم بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 112 مليون ريال، يليه حي بدر بالرياض بقيمة بلغت أكثر من 62 مليون ريال.

وضمت القائمة حي الجنادرية بالرياض بقيمة 28.8 مليون ريال، يليه حي جوهرة العروس في جدة بقيمة تجاوزت 22.3 مليون ريال، ثم حي النظيم بالرياض بقيمة تخطت 9.7 مليون ريال.

 

 

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