فرص تطوعية لخدمة جوامع ومساجد مكة في موسم حج 2024

ضمن مبادراتها الرامية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بحرة، سلسلة من الفرص التطوعية لموسم حج 1445هـ.

تم تنظيم هذه الفرص عبر منصة العمل التطوعي، حيث شارك فيها 75 متطوعًا ومتطوعة بإجمالي 120 ساعة عمل.

الأعمال التطوعية المطروحة تشمل مهمات النظافة، الصيانة، الترتيب، التعقيم، والتبخير للجوامع والمساجد بالمنطقة، بالإضافة إلى تصميم الصور وإنتاج المقاطع المرئية.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتجهيز وتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وتوفير كل الخدمات اللازمة خلال موسم الحج.

تُعد هذه المبادرات جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة على مستوى المملكة بهدف دعم وترويج أعمال التطوع، وكذلك تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية المختلفة.