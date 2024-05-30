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  • 10 - 11
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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

30 مايو 2024

فرص تطوعية لخدمة جوامع ومساجد مكة في موسم حج 2024

حج 2024
فرص تطوعية لخدمة جوامع ومساجد مكة في موسم حج 2024

ضمن مبادراتها الرامية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بحرة، سلسلة من الفرص التطوعية لموسم حج 1445هـ.

تم تنظيم هذه الفرص عبر منصة العمل التطوعي، حيث شارك فيها 75 متطوعًا ومتطوعة بإجمالي 120 ساعة عمل.

الأعمال التطوعية المطروحة تشمل مهمات النظافة، الصيانة، الترتيب، التعقيم، والتبخير للجوامع والمساجد بالمنطقة، بالإضافة إلى تصميم الصور وإنتاج المقاطع المرئية.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتجهيز وتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وتوفير كل الخدمات اللازمة خلال موسم الحج.

تُعد هذه المبادرات جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة على مستوى المملكة بهدف دعم وترويج أعمال التطوع، وكذلك تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية المختلفة.

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