كاسترو: نريد التتويج بكأس الملك وستكون المباراة أمام الهلال بمثابة معركة في الملعب

أكد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، بأنه يريد أن يختتم الموسم بالتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن المباراة مع الهلال غدًا ستكون بمثابة معركة في الملعب.

ويلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال، غدًا الجمعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال كاسترو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “سعيد كثيرًا بوجودي في نهائي كأس الملك، والبطولة لديها وزن كبير في المملكة العربية السعودية، وجميع الفرق التي شاركت أعطت أفضل مالديها”

وتابع: “النهائيات هي شئ خاص باللاعبين، وللمدربين والجميع، لأن هناك نهائيات كثيرة لعبناها، ولكن دائما نريد أن نحصد الانتصارات لاستكمال طريقنا، وبتاريخ النصر فنحن نريد أن نفوز بالكأس، ونزيد خزينة النادي بالبطولة”

وأضاف: “تجهيز الفريق للمباراة كان عاديًا، ضد فريق الهلال، وتجهيز لوضعيات في المباراة متأكدين بأنها ستساوي فارق، ونعلم بأنه يجب أن نكون غدًا في أفضل مستواياتنا”.

وأضاف: “إن شاء الله غدًا سوف نرى ثلاث فرق في مستوى عالي، وثلاث فرق يعطوا أفضل ماعندهم، والفريق الثالث هو طاقم التحكيم، ونريد أن ينهي الجميع وهو يأخذ حقه”.

وزاد: “والكلمة الأخيرة للجماهير، نوعدكم بأن نعطي أفضل ما لدينا، وننتظر في نهاية المباراة بأن يعود الجميع سعيدًا، ويستمتع بالمباراة، و إن شاء الله تكون مباراة يسود بها الروح الرياضية، وبالأخص يكون أمر جيد من الحكام”.

وواصل: ” تركيزي الكامل على اللاعبين الجاهزين، في مسيرتي أعد الجميع بعمل جاد، والذي أعد به الجماهير بأن اللاعبين دائما سيعطوا أفضل مالديهم في المباراة، ونعمل على هذه الأشياء بالفوز، ونريد الفوز بالمباراة، ونحن أيضًا نلعب مع فريق يُريد هو الآخر الفوز، وغدًا ستكون معركة وسط الملعب”.

وأختتم: “نحن بدأنا أول الموسم بحصدنا كأس، وإن شاء الله سننهي الموسم بالتتويج بالكأس، وأعرف بأن تفكير جورجي جيسوس مدرب الفريق المنافس يختلف لأنه أنهزم في الكأس في بداية الدوري، وهو يريد أن ينهي الموسم بتتويج، وتفكيرنا يخلتف، لدي وعي كامل بأن هيبة التتويج تمثل جهة كبيرة في المملكة، وسندخل المباراة بمسئولية كبيرة لكي نفوز بكأس الملك”