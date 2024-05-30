كاسترو: نريد التتويج بكأس الملك وستكون المباراة أمام الهلال بمثابة معركة في الملعب

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

30 مايو 2024

كاسترو: نريد التتويج بكأس الملك وستكون المباراة أمام الهلال بمثابة معركة في الملعب

رياضة
كاسترو: نريد التتويج بكأس الملك وستكون المباراة أمام الهلال بمثابة معركة في الملعب

أكد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، بأنه يريد أن يختتم الموسم بالتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن المباراة مع الهلال غدًا ستكون بمثابة معركة في الملعب.

ويلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال، غدًا الجمعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال كاسترو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “سعيد كثيرًا بوجودي في نهائي كأس الملك، والبطولة لديها وزن كبير في المملكة العربية السعودية، وجميع الفرق التي شاركت أعطت أفضل مالديها”

وتابع: “النهائيات هي شئ خاص باللاعبين، وللمدربين والجميع، لأن هناك نهائيات كثيرة لعبناها، ولكن دائما نريد أن نحصد الانتصارات لاستكمال طريقنا، وبتاريخ النصر فنحن نريد أن نفوز بالكأس، ونزيد خزينة النادي بالبطولة”

وأضاف: “تجهيز الفريق للمباراة كان عاديًا، ضد فريق الهلال، وتجهيز لوضعيات في المباراة متأكدين بأنها ستساوي فارق، ونعلم بأنه يجب أن نكون غدًا في أفضل مستواياتنا”.

وأضاف: “إن شاء الله غدًا سوف نرى ثلاث فرق في مستوى عالي، وثلاث فرق يعطوا أفضل ماعندهم، والفريق الثالث هو طاقم التحكيم، ونريد أن ينهي الجميع وهو يأخذ حقه”.

وزاد: “والكلمة الأخيرة للجماهير، نوعدكم بأن نعطي أفضل ما لدينا، وننتظر في نهاية المباراة بأن يعود الجميع سعيدًا، ويستمتع بالمباراة، و إن شاء الله تكون مباراة يسود بها الروح الرياضية، وبالأخص يكون أمر جيد من الحكام”.

وواصل: ” تركيزي الكامل على اللاعبين الجاهزين، في مسيرتي أعد الجميع بعمل جاد، والذي أعد به الجماهير بأن اللاعبين دائما سيعطوا أفضل مالديهم في المباراة، ونعمل على هذه الأشياء بالفوز، ونريد الفوز بالمباراة، ونحن أيضًا نلعب مع فريق يُريد هو الآخر الفوز، وغدًا ستكون معركة وسط الملعب”.

وأختتم: “نحن بدأنا أول الموسم بحصدنا كأس، وإن شاء الله سننهي الموسم بالتتويج بالكأس، وأعرف بأن تفكير جورجي جيسوس مدرب الفريق المنافس يختلف لأنه أنهزم في الكأس في بداية الدوري، وهو يريد أن ينهي الموسم بتتويج، وتفكيرنا يخلتف، لدي وعي كامل بأن هيبة التتويج تمثل جهة كبيرة في المملكة، وسندخل المباراة بمسئولية كبيرة لكي نفوز بكأس الملك”

 

تابعنا: