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فريق التحرير

30 مايو 2024

أول رد من رئيس فناربخشة التركي على ضم بنزيما

رياضة
أول رد من رئيس فناربخشة التركي على ضم بنزيما

نفى علي كوتش رئيس فناربخشة التركي دخول ناديه في مفاوضات مع الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد لضمه الموسم المقبل، بعدما زعمت تقارير أنه عقد اجتماعًا شخصيًّا مع رئيس نادي فناربخشة التركي، الأسبوع الماضي، في جزيرة ساموس اليونانية، لبدء المفاوضات من أجل ضمه.

وفي تصريحات لصحيفة ” Skorer ” التركية، أكد علي كوتش أن هذا الأمر لم يحدث، قائلًا : “أخبار بنزيما غير صحيحة على الإطلاق، كلها كذب”.

وحدد كوتش مصير المدير الفنى للفريق ردا علي سؤال ، هل سنستمر مع إسماعيل هودجا أم مع مدرب أجنبي؟ يمكنني أن أضمن أنكم ستعرفون بالضبط من هو مدربنا عندما ندخل الانتخابات يوم الجمعة”.

ويمتد عقد بنزيما مع الاتحاد حتى يونيو 2026، وانضم بنزيما 36 عامًا إلى الاتحاد فى صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد وغاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع تراجع واضح وكبير في المستوى.

 

 

 

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