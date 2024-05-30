لاعب برشلونة يتلقى عرضان من الدوري السعودي

تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، والمعار إلى نادي أستون فيلا عرضين من الدوري السعودي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية فأن اللاعب الفرنسي كليمو لينجليه سيعود إلى نادي برشلونة بعد انتهاء إعارته مع نادي أستون فيلا.

وأشارت إلى لاعب برشلونة، تلقى عرضين من أندية الدوري السعودي خلال هذه الفترة، لضمه في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة إلى أن اللاعب ليس ضمن خطط هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة، لذلك سيتم البحث عن مخرج له بسبب العدد الزائد في مركز الوسط.

وأشارت إلى أن المدافع لديه رغبة كبيرة في الاستمرار في أوروبا، وهذا الأمر الذي من الممكن أن يعقد عملية رحيله من برشلونة.

وأكدت الصيحفة إلى أن الفرنسي كليمو لينجليه تلقى عرض قوي من نادي النصر في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن برشلونة أعلن تعيين هانسي فليك مديرًا فنيًا للفريق حتى يونيو 2026، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.