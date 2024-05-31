وزير خارجية الصين: مستعدون للعمل مع السعودية بمجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بكين مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات الاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السعودية ممثل مهم للدول الإسلامية والأسواق الناشئة ذات النفوذ العالمي.

وتابع: “هناك مسار للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية”.

تصدرت التطورات الإقليمية والدولية لقاءات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بكين.

فخلال زيارته إلى الصين، التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

واستعرض الجانبان العلاقات السعودية الصينية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.