3 معايير تحدد الأفضل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن معايير اختيار الأفضل في النهائي، الذي سيقام بين فريقي الهلال والنصر.

ويستعد الهلال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر، اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر إلى نهائي بطولة الكأس بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما صعد الهلال لذات الدور، بعدما انتصر على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة أكس ثلاث معايير لاختيار اللاعب الأفضل في النهائي وهم كالتالي:

1- يجب أن يكون اللاعب الفائز بالجائزة من الفريق الفائز بالكأس.

2- يجب أن يكون اللاعب قد ساهم بشكل فعّال في فوز فريقه بالمباراة.

3- يجب ألا يكون الالعب قد تلقى بطاقة حمراء في المباراة.