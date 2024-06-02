تغطية الأفراد لاكتتاب “رسن” تبلغ 12.8 مرة بسعر 37 ريالاً للسهم

أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات “رسن” اليوم الأحد، عن نتائج اكتتاب المستثمرين الأفراد على 2.274 مليون سهم كحد أقصى ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح، التي بدأت في 29مايو الماضي واكتملت يوم 30 من نفس الشهر.

وأوضحت “رسن” فس بيان لها اليوم، أن نسبة تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بلغت 12.8 مرة مشيرة إلى أن كل مكتتب من المكتتبين الأفراد سيحصل على 3 أسهم كحدّ أدنى.

اقرأ أيضًا: عمومية “البابطين” توافق على توزيع 10% أرباح نقدية عن 2023

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 20.47 مليون سهم، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

يشار إلى أن طرح شريحة الأفراد في اكتتاب “رسن” يشمل بحد أعلى 2.274 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، بسعر 37 ريالاً للسهم الواحد، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وعينت الشركة البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي كجهات مستلمة “الجهات المستلمة” لشريحة المكتتبين الأفراد.