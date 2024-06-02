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فريق التحرير

2 يونيو 2024

جوزيه مورينيو مديرا فنيا لفنربخشة التركي

رياضة
جوزيه مورينيو مديرا فنيا لفنربخشة التركي

أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، اعتبارا من الموسم المقبل، بعقد يمتد لسنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة، حسب المعلومات التي ذكرتها الصحف التركية.

من جانبه، أكد جوزيه مورينيو خبر تعاقده مع النادي التركي من خلال مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للنادي، على منصة “إكس”، قائلا: “مساء الخير يا أنصار فنربخشة، موعدنا الأحد في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا معًا”.

وسيخوض مورينيو بتدريبه لفنربخشه تجربته الـ11 كمدرب، والتي تميزت بالعديد من الألقاب، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، إضافة إلى دوريات إنجلترا مع تشلسي (2005 و2006 و2015)، وإيطاليا (2009 و2010) وإسبانيا مع ريال مدريد (2012).

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