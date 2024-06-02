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فريق التحرير

2 يونيو 2024

بعد شهر على إطلاقه.. مسبار صيني غير مأهول يهبط على سطح القمر

منوعات
بعد شهر على إطلاقه.. مسبار صيني غير مأهول يهبط على سطح القمر

هبط المسبار الفضائي الصيني غير المأهول “تشانغي-6” على الجانب البعيد من سطح القمر في مسعى من الصين لتصبح أول دولة تجمع عينات صخور من المنطقة غير المستكشفة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن وكالة الفضاء الصينية، قولها، إن وحدة هبوط المركبة الفضائية “تشانغي-6” التي تحمل اسم آلهة القمر الصينية، هبطت بنجاح على سطح القمر.

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وكان مسبار “تشانغي-6” قد أطلق مطلع مايو الماضي من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان جنوبي الصين، وتستغرق المهمة القمرية الجديدة 53 يومًا.

وتعتبر هذه المهمة علامة فارقة لبرنامج الفضاء الصيني الذي أطلق 6 مهمات فضائية قمرية منذ عام 2007، وفي حال نجاح هذه المهمة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها جلب عينات التربة والصخور من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض.

ومن المتوقع أن يتم جلب العينات إلى الأرض في 25 من يونيو الجاري، من  حوض القطب الجنوبي الضخم – آيتكين، أحد أكبر الفوهات الاصطدامية المعروفة في النظام الشمسي.

 

 

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