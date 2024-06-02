إيلون ماسك يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”.. ثروة العشرة الكبار تصل لـ1.59 تريليون دولار

استعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صدارة قائمة أغنى رجال العالم بعد تفوق شركته للذكاء الاصطناعي على منافسيه.

وتمكن ماسك من انتزاع هذا اللقب من الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، الذي كان قد تصدر القائمة منذ أواخر عام 2023.

وبلغت ثروة ماسك في 1 يونيو 2024 حوالي 210 مليارات دولار، بزيادة كبيرة تعود إلى نجاح شركة “إكس إيه آي” التابعة له، كما جمعت الشركة 6 مليارات دولار من المستثمرين الذين قيموها بنحو 24 مليار دولار، ما جعل حصة ماسك (60%) تساوي 14.4 مليار دولار إضافية.

وانخفضت ثروة برنارد أرنو، إلى 201.6 مليار دولار، بعدما تراجعت أسهم شركته “آل في إم أتش” بنسبة 5%، نتيجة ضعف الطلب على السلع الفاخرة.

فيما ارتفعت جيف بيزوس ثروته إلى 194.7 مليار دولار بفضل ارتفاع سهم أمازون.

وكان مارك زوكربيرغ أكبر الرابحين في مايو، حيث زادت ثروته بمقدار 12.6 مليار دولار لتصل إلى 163.8 مليار دولار بفضل ارتفاع أسهم ميتا.

كما زادت ثروة لاري إليسون بنحو 3.4 مليار دولار لتبلغ 146.2 مليار دولار، ليحتل المرتبة الخامسة، وارتفعت ثروة لاري بيج إلى 142.9 مليار دولار نتيجة أداء قوي لسهم ألفابت.

وحلّ وارن بافيت بالمرتبة السابعة بثروة بلغت 137 مليار دولار، بعد زيادة قدرها 6 مليارات دولار في مايو.

وجاء في المرتبة الثامنة سيرغي برين بثروة 136.9 مليار دولار، بزيادة 7 مليارات دولار، وتراجع بيل غيتس إلى المرتبة التاسعة بثروة 129.4 مليار دولار، متأثراً بتبرعاته الخيرية وطلاقه المكلف، فيما بلغت ثروة ستيف بالمر123.2 مليار دولار بعد زيادة قدرها 6 مليارات دولار.

وتواصل فوربس تتبع ثروة مليارديرات العالم منذ عام 1987، ويظهر التقرير الأخير كيفية تأثر ثروات الأغنياء بتقلبات السوق والأحداث الشخصية، كما يعود صعود ماسك السريع إلى الابتكار والنجاحات المتتالية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز موقعه على قمة الهرم المالي العالمي.