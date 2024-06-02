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2 يونيو 2024

“تاسي” يرتفع 1.06% في مستهل جلسات الأسبوع

اقتصاد
“تاسي” يرتفع 1.06% في مستهل جلسات الأسبوع سوق الأسهم السعودية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في بداية جلسات الأسبوع اليوم الأحد 121.61 نقطة بنسبة 1.06%، وأغلق عند مستوى 11625.10 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم أكثر من 223.3 مليون سهم بقيمة صفقات تخطت حاجز 5.58 مليار ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 138 شركة تصدرهم أنابيب الشرق وشاكر والمواساة وعلم والباحة بنسب تراوحت بين 8.96 إلى 7.69%.

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فيما تراجعت أسهم 81 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة، وتصدرهم أسترا الصناعية والتصنيع ومعادن وصناعة الورق وعذيب للاتصالات بنسب تراوحت بين 3.92 إلى 2.43%.

مؤشر “نمو”

وأنهى مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو”، جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1.9% ليغلق عند 26118 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 69 مليون ريال.

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