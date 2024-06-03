موسم “جدة 2024” يعود بشعار “من جديد”.. ينطلق في 28 يونيو

أعلنت إدارة موسم جدة عن نسخته الجديدة لعام 2024 تحت شعار “من جديد”، واعدة بفعاليات وأنشطة استثنائية، تستهدف إدخال البهجة على نفوس زوار عروس البحر الأحمر، ابتداءً من 28 يونيو الجاري.

موسم جدة 2024 حدث ثقافي ورياضي وسياحي وترفيهي متميز، يعزز مكانة جدة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية.

ووفق بيان الإدارة، أُدخلت تحسينات جديدة في البنية التحتية وتطوير المرافق السياحية، بالإضافة إلى بناء العديد من الفنادق والمنتجعات الجديدة، لتقديم تجربة سياحية مميزة، تبرز إمكانات جدة السياحية والثقافية والترفيهية، بما يتوافق مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

تضم مناطق موسم جدة العديد من الفعاليات والتجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحية. تشمل الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوق من أشهر العلامات التجارية العالمية.

يمثل موسم جدة حدثًا مهمًا يجذب الزوار من داخل المدينة والمملكة وخارجها، ويعزز السياحة المحلية، ويوفر فرصًا وظيفية مباشرة وغير مباشرة، مقدمًا تجربة ترفيهية تناسب جميع فئات المجتمع.

يعمل موسم جدة 2024 على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية، بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار وتوفير المزيد من فرص المتعة، ويقدم مناطق ترفيهية لكل العائلة بفعاليات متنوعة، بعضها يُقام لأول مرة في جدة، وألعاب حماسية مناسبة لجميع الأعمار، بالإضافة لمحال ومطاعم متنوعة ترضي جميع الأذواق.