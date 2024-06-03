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    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

3 يونيو 2024

موسم “جدة 2024” يعود بشعار “من جديد”.. ينطلق في 28 يونيو

منوعات
موسم “جدة 2024” يعود بشعار “من جديد”.. ينطلق في 28 يونيو

أعلنت إدارة موسم جدة عن نسخته الجديدة لعام 2024 تحت شعار “من جديد”، واعدة بفعاليات وأنشطة استثنائية، تستهدف إدخال البهجة على نفوس زوار عروس البحر الأحمر، ابتداءً من 28 يونيو الجاري.

موسم جدة 2024 حدث ثقافي ورياضي وسياحي وترفيهي متميز، يعزز مكانة جدة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية.

ووفق بيان الإدارة، أُدخلت تحسينات جديدة في البنية التحتية وتطوير المرافق السياحية، بالإضافة إلى بناء العديد من الفنادق والمنتجعات الجديدة، لتقديم تجربة سياحية مميزة، تبرز إمكانات جدة السياحية والثقافية والترفيهية، بما يتوافق مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

تضم مناطق موسم جدة العديد من الفعاليات والتجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحية. تشمل الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوق من أشهر العلامات التجارية العالمية.

يمثل موسم جدة حدثًا مهمًا يجذب الزوار من داخل المدينة والمملكة وخارجها، ويعزز السياحة المحلية، ويوفر فرصًا وظيفية مباشرة وغير مباشرة، مقدمًا تجربة ترفيهية تناسب جميع فئات المجتمع.

يعمل موسم جدة 2024 على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية، بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار وتوفير المزيد من فرص المتعة، ويقدم مناطق ترفيهية لكل العائلة بفعاليات متنوعة، بعضها يُقام لأول مرة في جدة، وألعاب حماسية مناسبة لجميع الأعمار، بالإضافة لمحال ومطاعم متنوعة ترضي جميع الأذواق.

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