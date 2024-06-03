رونالدو: قدمت أفضل مواسم حياتي مع النصر

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، اعتزازه بتحطيم الرقم القياسي لأكبر عددٍ من الأهداف للاعبٍ واحدٍ في أي نسخةٍ من الدوري السعودي للمحترفين بعدما سجل 35 هدفا خلال الموسم المنتهي.

وتسلم رونالدو الحذاء الذهبي، داخل ملعب الأول بارك في الرياض، وقال في مقابلةٍ مع رابطة الدوري اليوم الإثنين:” الفوز بجائزة الهدّاف يعني لي الكثير لأنها نتيجة عملي، الحقيقة لم أكن أفكر فيها في بداية الموسم، لكن مع مرور الوقت بدأت أراها ممكنة”.

وأضاف رونالدو: “عليّ أن أشكر زملائي، لم يكن من الممكن تحقيق أي جائزة من دون مجهود الفريق، أشعر بالفخر لتحطيمي الرقم القياسي للدوري السعودي، إنه أمر رائع لي، أشعر بالسعادة وهذا ما يحفزني”.

وزاد رونالدو : “بصراحة أنا سعيد للغاية، هذا أحد أفضل المواسم تهديفيًا في مسيرتي، وكذلك في صناعة الأهداف، وعلي تقديم كل ما أملك والفوز بالألقاب، وإن كان ممكنًا الفوز بالجوائز الفردية كذلك، وأن أظل دائمًا كما أنا، كريستيانو نفسه الذي شاهدتموه الموسم الجاري”.

وأكمل رونالدو عن : “هذا يعني الكثير. أشعر بسعادة غامرة. ربما تكون واحدة من أفضل المواسم التي مررت بها في مسيرتي من حيث الأهداف، لكنه أيضًا موسم رائع في التمريرات الحاسمة.

وتابع قائد النصر : “لأكون صادقًا، هذا يعني الكثير لأنه عملي. يجب أن أعترف بأنه لم يكن شيئًا كنت أبحث عنه في بداية الموسم ولكن مع مرور الوقت بدأت أرى أنه ممكن. لذا، لدي فرصة لأقول شكرًا لزملائي في الفريق لأنه بدون الفريق لم يكن ممكنًا تحقيق شيء على المستوى الفردي”.

وأتم رونالدو: “أعتقد أن أهدافي في كل موسم هي نوعاً ما نفس الشيء، وهي أن تبذل قصارى جهدك وتفوز بالألقاب مع فريقك. وإذا أمكن، جمع الجوائز الفردية أيضاً؛ ولكن هدفي هو أن أظل نفس الشخص، أن أكون كريستيانو نفسه الذي رأيتموه هذا الموسم، بأن أبذل قصارى جهدي، وأحقق الأهداف مع النصر ومع منتخب البرتغال أيضاً. والحفاظ على مستواي هو ما أسعى إليه