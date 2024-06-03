تحذيرات من موجة حارة في المدينة المنورة.. 48 درجة مئوية في محافظتي العيص وخيبر

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس ليوم الثلاثاء في المدينة المنورة، محذرًا من موجة حارة ستضرب المنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 47 و48 درجة مئوية في محافظتي العيص وخيبر.

وفقًا للمركز، من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة عند الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

في سياق متصل، يستعد المركز لتدشين أعماله التشغيلية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة تحضيرًا لموسم الحج لهذا العام 1445هـ.

ومن المقرر أن يعقد المركز مؤتمرًا صحفيًا لعرض توقعاته لحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الموسم الحجي.