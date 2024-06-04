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فريق التحرير

4 يونيو 2024

مقتل 530 فلسطينيا.. تنديد أممي بسفك الدماء في الضفة الغربية

دوليات
مقتل 530 فلسطينيا.. تنديد أممي بسفك الدماء في الضفة الغربية

نددت الأمم المتحدة، اليوم، بمقتل “عدد هائل” من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وضع حد لتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح “تورك” أن قمقتل أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ أحداث السابع من أكتوبر 7 أكتوبر “أمر لا يمكن فهمه”، متابعًا: ” يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية”.

يُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أكدت أن عدد المواطنين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 530 منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى قرابة 5 آلاف جريح.

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