بعد صفقة الإقرار بالذنب.. مؤسس منصة بينانس يتلقى حكمًا مخففًا بالسجن لـ4 أشهر

أصدرت محكمة أمريكية حكمها على تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، بالسجن لمدة أربعة أشهر.

يأتي هذا الحكم الذي صدر يوم أمس، مخففًا مقارنةً بالعقوبة التي طالب بها الادعاء الأمريكي والتي كانت تصل إلى 36 شهرًا.

في نوفمبر الماضي، أقر زهاو بذنبه وتنحى عن منصبه في بينانس كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، متنازلاً عن حقه في استئناف أي حكم يصل إلى 18 شهرًا، وقد وافقت بينانس أيضًا على دفع غرامات تقدر بـ 4.3 مليار دولار.

الاتهامات التي واجهت زهاو وشركته بينانس تضمنت تضليل المستثمرين، التلاعب بالسوق، إساءة استخدام أموال العملاء، وتحويل جزء من تلك الأموال إلى شركات خاضعة لسيطرته.

كما اتُهم زهاو بتشغيل منصة تداول غير مسجلة تسمح للأمريكيين بتداول العملات المشفرة، وعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وقواعد التعرف على العملاء.