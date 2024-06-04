إحباط تهريب 139 كيلوجرام من الحشيش والقات المخدر في عسير وجازان

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير من القبض على ثلاثة مخالفين إثيوبيين بحوزتهم 49 كيلوجرامًا من الحشيش، فيما ألقت الدوريات البرية في قطاع الدائر بجازان القبض على ستة مخالفين آخرين لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وتسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة.

وحثت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة على معالجة البلاغات بسرية تامة.

وتوفر الجهات المعنية عدة وسائل للإبلاغ تشمل الاتصال بالأرقام الأمنية المختلفة وعبر البريد الإلكتروني للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.