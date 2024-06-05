“تاسي” يتراجع 58.87 نقطة بتداولات بأكثر من 8 مليارات ريال

تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” اليوم الأربعاء، بمقدار 58.87 نقطة بنسبة 0.51%، وأغلق عند مستوى 11553.16 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الأربعاء، أكثر من 285.8 مليون سهم بقيمة تداول تجاوزت الـ 8 مليارات ريال، عبر تنفيذ أكثر من 629.2 ألف صفقة.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 52 شركة فيما تراجعت أسهم 163 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

وكانت شركات فقيه الطبية والخريف وأديس وتعليم ريت وأسمنت الجوف، هي الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة اليوم بنسب تراوحت بين 10.09 إلى 3.05%، فيما كانت شركات سينومي ريتيل وسيسكو القابضة وميدغلف للتأمين والكابلات السعودية وباتك، هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 5.3 إلى 4.29%.

مؤشر “نمو”

انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الأربعاء على تراجع 107.49 نقطة بنسبة 0.41%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 25925.53 نقطة.