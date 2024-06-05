هوندا تستدعي أكثر من 114 ألف سيارة في أمريكا بسبب خلل فني

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

5 يونيو 2024

هوندا تستدعي أكثر من 114 ألف سيارة في أمريكا بسبب خلل فني

منوعات
هوندا تستدعي أكثر من 114 ألف سيارة في أمريكا بسبب خلل فني

أعلنت هوندا أمريكا، الفرع الأمريكي للشركة اليابانية لصناعة السيارات، عن استدعاء كبير يشمل حوالي 114,7 سيارة على الأراضي الأمريكية.

الاستدعاء جاء بعد الإخطار الذي قامت الشركة بإرساله إلى إدارة السلامة المرورية الأمريكية، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

السيارات المعنية بالاستدعاء هي طرازات فيت المنتجة خلال الفترة من 2018 إلى 2020 وطرازات إتش آر-في المنتجة بين عامي 2019 و2022، والتي سبق وأن تم استدعاؤها في الولايات المتحدة.

الخلل، الذي تم تحديده من قبل هوندا، يتعلق بعدم ظهور صور الكاميرا الخلفية عند تشغيل المحرك بالمفتاح، نتيجة لخطأ في تصميم دائرة الطاقة الخاصة بشاشة نظام الترفيه الموجودة داخل السيارة.

هذا العيب التقني يجعل السيارات المذكورة غير متوافقة مع المعايير المرورية الأمريكية المتعلقة بالرؤية الخلفية، الأمر الذي يُعد مشكلة سلامة مهمة.

إدارة السلامة المرورية الأمريكية أشارت إلى أن الخلل قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية لدى السائق، مما يزيد من فرص وقوع الحوادث.

تابعنا: