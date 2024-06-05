هوندا تستدعي أكثر من 114 ألف سيارة في أمريكا بسبب خلل فني

أعلنت هوندا أمريكا، الفرع الأمريكي للشركة اليابانية لصناعة السيارات، عن استدعاء كبير يشمل حوالي 114,7 سيارة على الأراضي الأمريكية.

الاستدعاء جاء بعد الإخطار الذي قامت الشركة بإرساله إلى إدارة السلامة المرورية الأمريكية، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

السيارات المعنية بالاستدعاء هي طرازات فيت المنتجة خلال الفترة من 2018 إلى 2020 وطرازات إتش آر-في المنتجة بين عامي 2019 و2022، والتي سبق وأن تم استدعاؤها في الولايات المتحدة.

الخلل، الذي تم تحديده من قبل هوندا، يتعلق بعدم ظهور صور الكاميرا الخلفية عند تشغيل المحرك بالمفتاح، نتيجة لخطأ في تصميم دائرة الطاقة الخاصة بشاشة نظام الترفيه الموجودة داخل السيارة.

هذا العيب التقني يجعل السيارات المذكورة غير متوافقة مع المعايير المرورية الأمريكية المتعلقة بالرؤية الخلفية، الأمر الذي يُعد مشكلة سلامة مهمة.

إدارة السلامة المرورية الأمريكية أشارت إلى أن الخلل قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية لدى السائق، مما يزيد من فرص وقوع الحوادث.