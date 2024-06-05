تطورات مثيرة في انتقال دي بروين إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بإمكانية انتقال البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

ووفقًا لِما ذكره موقع “CaughtOffside”، اليوم الأربعاء، فإن أندية النصر والهلال واتحاد جدة قد التقوا جميعًا بوكلاء دي بروين، وهو ما أعقبه حديث اللاعب الدولي البلجيكي علنًا عن كونه الآن منفتحًا على مستقبل محتمل في السعودية.

وحسب التقرير فإن ‏مايكل ايمينالو المدير الرياضي لدوري المحترفين السعودي تواصل بالفعل مع دي بروين.

كما قالت مصادر لموقع CaughtOffside إن النصر السعودي كان حريصًا على التعاقد مع برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد، لكنهم ينظرون الآن إلى دي بروين كخيار آخر، بعد رغبة اللاعب البرتغالي في البقاء مع يونايتد.

وكان الصحفي البريطاني، بن جاكوبس، أشار إلى أن نادي الهلال ستكون له الأولوية في التعاقد مع دي بروين، إذا ما قرر اللعب في مسابقة دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جاكوبس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “دي بروين هدف سعودي رئيسي هذا الصيف أو في عام 2025 على الأرجح،و سيكون لدى الهلال الأولوية في ضم اللاعب هذا الصيف؛ نظرًا لكونه ممثل السعودية في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية”.

ويعيش اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في آخر موسم بعقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ينتهي عقده في صيف 2025، إلا أن مانشستر سيتي يطمح في تمديد عقد دي بروين.