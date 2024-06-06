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6 يونيو 2024

وزير الطاقة: المنهجيات التي تعتمد على الترهيب لن تنجح مع أوبك بلس

اقتصاد
وزير الطاقة: المنهجيات التي تعتمد على الترهيب لن تنجح مع أوبك بلس

صرح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن إنتاج تحالف “أوبك بلس” من النفط سيخضع لزيادة تدريجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء هذا التصريح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، حيث ناقش مستقبل سوق البترول والغاز.

الأمير عبد العزيز بن سلمان أشار إلى أن السعودية، أكبر منتجي النفط في التحالف، خفضت إنتاجها من 13 مليون برميل يوميًا إلى 12 مليونًا، مؤكدًا على وجود خطط مستقبلية لزيادة هذا الإنتاج بحلول العام 2026، تليها زيادات تدريجية أخرى.

وفي مواجهة الادعاءات التي تصف “أوبك بلس” بأنها جهة مثبتة للأسعار، أكد وزير الطاقة أن التحالف لا يتأثر بهذه الاتهامات، قائلًا: “الاتهامات لـ أوبك بلس بأنها جهة مثبتة للأسعار لا ترهب التحالف وأوبك بلس لم تتحول إلى التركيز على الحصة السوقية”.

وشدد وزير الطاقة، على أن “أوبك بلس” لديها القدرة على الاستجابة السريعة لأي تغيرات في سوق النفط ولديها خيار وقف أو عكس الزيادة في إنتاج النفط إذا دعت الحاجة، متابعًا: “نركز على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ما سيوفر مليون برميل من الوقود”.

تحالف “أوبك بلس”، الذي يضم دولًا منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاءها بما في ذلك روسيا، قد اتخذ قراراً في اجتماع بالرياض بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2025.

كما اتفقت الدول الأعضاء على تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023 حتى نهاية سبتمبر 2024، مع الإشارة إلى إمكانية تعديل هذا النهج وفقًا لمستجدات السوق.

يُشار إلى أن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يُعتبر من أبرز الفعاليات في مجال الاقتصاد والأعمال ويُعقد سنويًا منذ العام 1997، ويُعد هذا العام إطارًا لنقاشات حول الاقتصاد متعدد الأقطاب وتشكيل مجالات جديدة للنمو.

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